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Kaynak: İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi.

EV VE ARAZİDE ARAMA YAPILDI

Şüphelinin ikametinde ve kendisine ait arazide gerçekleştirilen aramalarda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve kenevirlere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.