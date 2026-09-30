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Kaynak: İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde belirlenen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 1.284 adet sentetik hap (Gerica), 5 gram kokain, 28 uyuşturucu hap ve hassas terazi bulundu.

Adreslerde yapılan kontrollerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 2 bin 562 tabanca fişeği de ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit paraya da el konuldu.

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.