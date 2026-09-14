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Kaynak: Haber Merkezi

Antalya / Deniz Uslu / Yeniçağ



Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Ersin Dinçer Erdem ile şubenin eski müdürü Okan U.'nin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Bir ihbarı değerlendiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu şüphelilerinin dosyalarının rüşvet karşılığında temizlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bazı avukatların uyuşturucu şüphelilerinin dosyalarındaki delillerin lehine sonuçlandırılması amacıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki bazı polislere rüşvet verilmesinde aracılık yaptığı belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman'ın talimatıyla bugün Antalya Emniyet Müdürlüğüne operasyon yapıldı.

Operasyonda geçen Ağustos ayında Narkotik Suçlar Müdürlüğü görevine atanan Ersin D. E. ile aynı dönemde Narkotik Şube Müdürlüğünden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne atanan Okan U.'nin da gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda yine bazı polisler ile iki avukatın da gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü, özellikle ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinin ardından şüpheli sayısının artabileceği kaydedildi.