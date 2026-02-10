Serik ilçesindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen organizasyona 13 ülkeden toplam 36 golfçü katıldı. Türkiye’yi Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım temsil ediyor.

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, aktif üç engelli golfçüden ikisinin bu turnuvada mücadele ettiğini belirtti.

Türk sporcuların turnuvada başarılı performans sergileyeceğine inandığını ifade eden Asan, “Amacımız engelli bireyleri golf sporuna çekmek ve sahada engelleri birlikte aşmalarını sağlamak. Başkanımız Yıldırım Demirören, başkan vekilimiz Nihat Özdemir ile engelli branşından sorumlu yönetim kurulu üyemiz Zafer Türkoğlu bu konuda yoğun çaba harcıyor.” dedi.

Turnuvanın federasyon açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Asan, “Geçen yıl 7 yıl sonra Turkish Airlines Open’ı, bu yılın başında 8 yıl aradan sonra Turkish Amateur Open’ı, yine geçen yıl 14 yıl sonra Avrupa Golf Birliği turnuvasını ülkemize geri getirdik. Şimdi de 16 yıl sonra Avrupa Engelliler Golf Birliği’nin bir organizasyonunu Türkiye’de düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Bu, Türk golfünün uluslararası alanda tanıtımı için büyük bir adım.” şeklinde konuştu.

“Burada hem Türk golfünü hem de kültürümüzü dünyaya tanıtıyoruz.”

Milli sporcu Mehmet Kazan ise Antalya’ya gelen oyuncuların şehirden memnun kaldığını söyledi.

Avrupa’ya göre Antalya’nın daha ılıman iklimi ve golf oynamaya uygun koşulları sunduğunu vurgulayan Kazan, “Bu turnuva sayesinde hem Türk golfünü hem de zengin kültürümüzü misafirlerimize gösteriyoruz. Organizasyon çok başarılı ilerliyor. İnşallah beklediğimiz dereceleri elde ederiz.” dedi.

Kemer Country Golf Kulübü direktörü ve Mehmet Kazan’ın antrenörü Erol Şimşek de engelli bireylerin golf sahalarında yer almasının fiziksel ve ruhsal açıdan çok yararlı olduğunu ifade etti.Türkiye’de engelli golf sporcu sayısını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, turnuvanın bu hedefe önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Turnuva yarın tamamlanacak.