Antalya’nın Serik ilçesinde üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Ahmet Bayar tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Bayar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede olayın tartışma sonrası yaşandığını öne sürdüğü öğrenildi.

Bayar ifadesinde, “Dün akşam Serik Cuma Pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftan bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim” dedi.

ÜÇ ARKADAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Emre Savran, Oğuz Avcı ve Bilgin Korkut’un cenazeleri ise ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Akbaş Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.