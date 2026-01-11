Kaza, Kökez Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fedai K."nın kullandığı 07 ARN 112 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 07 BVN 376 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Fedai K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü aracı terk ederek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı