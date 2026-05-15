Antalya Büyükşehir Belediyesi, HADO Türkiye ve Teknospor AŞ iş birliğiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen DIGIFEST Antalya 2026, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Cam Piramit’te kurulan festival alanında yapay zeka simülasyonları, dijital oyun alanları ve interaktif deneyim stantları ilk günden yoğun ilgi gördü. Etkinlik, teknolojiyi fiziksel aktiviteyle birleştirerek katılımcılara hibrit bir deneyim sunuyor.

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan "HADO Junior Cup", farklı illerden gelen yedi ortaokulun mücadelesine sahne oldu. Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle oynanan ve fiziksel hareket gerektiren HADO müsabakaları, izleyicilerden tam not aldı. Gençlerin dijital dünyadaki yeteneklerini sahaya yansıttığı turnuva, festivalin dinamizmini artırdı.

Teknoloji tutkunu gençler için sadece eğlence değil, eğitim alanları da oluşturuldu.

"Takımını Kur Fikrini Oyunlaştır" atölyesiyle oyun geliştirme süreçleri aktarıldı.

Piksel Akademi iş birliğiyle düzenlenen "Bilgisayarını Kap Gel" Unity workshop etkinlikleri, yazılım dünyasına adım atmak isteyen gençleri bir araya getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç, etkinliğin amacının gençlerin ekran bağımlılığını azaltarak onları fiziksel aktiviteye yönlendirmek olduğunu vurguladı. Koç, uluslararası delegelerin katılımıyla festivalin dünya sahnesine taşınabileceğini belirterek, "Olumlu bir değerlendirme alırsak, 50 ülkenin katılacağı bir dünya şampiyonasının ilk adımını burada atmış olacağız" dedi.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir ise desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür ederek, temel hedeflerinin 4-7 Kasım 2027’deki HADO Dünya Şampiyonası’nı Antalya’da düzenlemek olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerden Ahmet Gök ve Göktuğ Yılmaz, robotik sergiler ve refleks yarışmalarıyla dolu festivalin her yaştan insana hitap ettiğini belirtti. DIGIFEST Antalya 2026; üniversiteler arası turnuvalar, Avrupa şampiyonası mücadeleleri, paneller ve konserlerle dört gün boyunca Cam Piramit’te devam edecek.