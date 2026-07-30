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Bölgede son günlerde artan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, serinlemek isteyen vatandaşlar deniz ve ırmak kenarlarına akın ediyor. Ancak Manavgat'ta iki genç, serinlemek için canlarını hiçe sayan bir yola başvurdu.

"ATLAMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR" UYARISINA ALDIRMADILAR

İlçe merkezinde yer alan ve halk arasında "Sarı Köprü" olarak bilinen Manavgat Tarihi Köprüsü'ne çıkan gençler, üzerindeki "Atlamak tehlikeli ve yasaktır" yazılı uyarı levhasına aldırış etmedi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında köprünün yaklaşık 20 metre yükseklikteki tavan kısmına tırmanan iki genç, kendilerini Manavgat Irmağı'nın serin sularına bıraktı.

O ANLAR KAMERADA

Gençlerin ölüme meydan okuyan tehlikeli atlayışları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Nehirdeki akıntıya ve yüksekliğe aldırış etmeden yapılan atlayışlar izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.