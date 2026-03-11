Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde yer alan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi sarnıç, iş makinesiyle yürütülen çalışma neticesinde tamamen tahrip edildi. Kültür varlığının yok edilmesi üzerine Antalya Müze Müdürlüğü, savcılığa suç duyurusunda bulunarak adli süreci başlattı.

Tarihi sarnıcın bulunduğu 1247 ada 9 parselin hissedarları arasında, kamuoyunun Antalya Müzesi eski binasının yıkım sürecindeki açıklamalarıyla tanıdığı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan'ın da bulunduğu öğrenildi. Akdoğan, daha önce müze yıkımıyla ilgili raporları eleştirmiş ve "Her şeye şüpheyle yaklaşırım" diyerek süreci sorgulamıştı.

MİMARİ UNSURLAR TAMAMEN YOK EDİLDİ

25 Şubat 2026 tarihinde bölgede yapılan incelemelerde acı tablo ortaya çıktı. Döşemealtı Polis Karakolu ekipleriyle gerçekleştirilen tespitte, yapının zemin seviyesindeki tüm mimari parçalarının iş makinesiyle yok edildiği belirlendi. Hazırlanan teknik raporda; hafriyatın bir kısmının sarnıcın haznesine doldurulduğu, geri kalanının ise alan dışına taşındığı, alanda yapıya dair hiçbir malzeme bırakılmadığı kaydedildi.

ROMA DÖNEMİNE IŞIK TUTUYORDU

Uydu görüntülerinde geçmişte dairesel planlı taş duvar izleri net bir şekilde görülen yapının, zemin altında kalan hazne kısmının ise kısmen ayakta kaldığı tespit edildi. Arşiv kayıtlarında tescili bulunmasa da mimari özellikleri bakımından Roma dönemine ait olduğu ve Osmanlı'dan günümüze kadar kullanıldığı değerlendirilen yapıyla ilgili soruşturma devam ediyor.