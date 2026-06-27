Antalya'da şoke eden manzara: Metrekarede yüze yakın sigara izmariti

Antalya'da geçtiğimiz günlerde çevre kirliliği ve dumansız hava sahası mücadelesi kapsamında bazı plajlarda sigara kullanımına yasak getirildi. Yasak kararının ardından sahillerdeki izmarit ve atık kirliliği yeniden gündeme geldi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde öğrencileriyle yaptığı dalış faaliyeti sonrası deniz altından çok sayıda plastik atık çıkardı.
Dalış yapılan bölgede hem deniz altında hem de kıyıda oluşan kirliliğe dikkat çeken Gökoğlu, sahillerdeki sigara izmariti yoğunluğunun ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi. Deniz kenarlarının çöplük gibi kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, çevre kirliliğinin yalnızca görüntü kirliliği oluşturmadığını, deniz ekosistemini de doğrudan etkilediğini ifade etti.