Antalya'da şoke eden manzara: Metrekarede yüze yakın sigara izmariti

"ANTALYA'NIN ALTINDAN DENİZE BOŞALAN SULARDA AZALMA VAR"

Antalya Körfezi'ndeki ekosistemin kentleşme, kirlilik ve su kaynaklarındaki değişimden etkilendiğini söyleyen Gökoğlu, "Ekosisteme baktığımızda büyük bir kentleşme olduğunu görüyoruz. Bu kentleşmeye bağlı olarak Antalya'nın altından denize boşalan sularda azalma var. Biz bu sulara ne yaptık? Kirlettik, düdenleri kapattık, sondajlarla çektik. Ormanlar eskisi kadar yok. Bu nedenle yerin altına eskisi kadar su inmiyor. Kent betonlaştı. Yağmur yağdığı gibi doğrudan denize gidiyor" diye konuştu.

Geçmişte Antalya'nın yer altı su akışlarının Körfez için önemli bir denge unsuru olduğunu belirten Gökoğlu, "Oysa eskiden şehrin altından azar azar denize bir boşalım vardı. Bu su akışları Körfez'in suyunu, sıcaklığını ve tuzluluğunu ayarlıyor, plankton durumunu düzenliyor, kirliliği de öteliyordu. Ancak son zamanlarda baktığımızda, Antalya kentinin altından eskisi kadar su gelmediğini görüyoruz. Akarsuları kirlettik. Bütün bu unsurlar deniz ekosistemini etkiliyor. Bu etkiye bağlı olarak tür çeşitliliğinde de azalma yaşanıyor" ifadelerini kullandı.