Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Antalya'nın merkezinde hava sıcaklığı 30 derece olarak saptandı. Ancak nem oranının yüzde 55 seviyesine ulaşması, hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek seviyelere çıkmasına yol açtı. Termometrelerin 38 dereceye kadar tırmandığı turizm kentinde, nemin de birleştiği bunaltıcı hava dalgası nedeniyle soluğu sahilde alan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Deniz suyu sıcaklığının 29 derece olarak ölçüldüğü bölgede, ziyaretçilerin büyük kısmı Akdeniz'in sularında serinlemeye çalıştı.

Kıyı şeridinde yer alan yeşil alanlarda ağaç gölgelerini tercih eden bazı vatandaşlar piknik yapıp dinlenirken, kimileri ise son yılların popüler su sporu aktivitelerinden biri olan ayakta kürek sörfü (SUP) yapmayı tercih ederek güneşli günün keyfini çıkardı.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek amacıyla arkadaş grubuyla beraber Isparta'dan Antalya'ya gelen Tolunay Şenbaş, şehri çok beğendiklerini ve sık sık ziyaret ettiklerini ifade etti. Şenbaş, "On numara şehir bence. Bu yüzden sürekli geliyoruz, hafta sonu yüzmeye geliyoruz. Deniz çok güzeldi, tam yüzmelikti. Antalya'yı çok seviyoruz, cennet bence" dedi. Şenbaş'ın arkadaşı Melih Doğan ise, "Isparta'dan yüzmek için geldik, Antalya'yı seviyoruz. Sürekli geliyoruz" ifadelerini kullandı.