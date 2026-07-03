Kaynak: AA

Antalya genelinde etkisini sürdüren bunaltıcı sıcaklar ve yüksek nem oranı, hem kent sakinlerini hem de tatilcileri sahillere yönlendirdi. Hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece olarak kaydedildiği turizm merkezinde, nem oranının yüzde 79'a kadar yükselmesi açık havada kalmayı zorlaştırdı.

Sıcak havadan kaçıp serin bir nefes almak isteyen binlerce kişi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğa neden oldu. Sahile gelen vatandaşların bir kısmı Akdeniz'in serin sularında yüzmeyi tercih ederken, macera arayanlar ise ve yelkenli gibi su sporlarıyla zaman geçirdi. Bazı tatilciler ise sahil şeridindeki kayalıklardan denize atlamayı seçti. Deniz keyfi yapmayanlar ise Varyant seyir noktasına çıkarak sahil şeridindeki hareketliliği ve Akdeniz manzarasını izlemeyi tercih etti.

Manavgat ilçesinden ailesiyle birlikte Konyaaltı Sahili'ni gezmeye gelen Fatma Aslan, nemli ve sıcak havaya rağmen yaz aylarını çok sevdiğini belirtti. Boş zamanlarında sık sık denize geldiğini dile getiren Aslan, "Burası gerçekten çok güzel. Burayı gezmek, burayı görmek çok güzel. Çok farklı bir güzelliği var." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Antalya'daki nem oranının fazlasıyla yüksek olduğunu vurgulayan Yüksel Aslan ise havanın zorlayıcı şartlarına rağmen Konyaaltı Sahili'nin çekiciliğini kaybetmediğini söyledi. Bölgenin mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Aslan, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen çok sayıda misafirin sahilde keyifle vakit geçirdiğini sözlerine ekledi.