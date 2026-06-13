Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Alara Çayı'na giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu. Karakaya Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan 25 yaşındaki Ahmet Polat, serinlemek amacıyla Alara Çayı'na girdi. Bu sırada akıntıya kapılan Polat kayboldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, JAK ve İHH ekipleri, Polat'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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