Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Alara Çayı'na giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu. Karakaya Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan 25 yaşındaki Ahmet Polat, serinlemek amacıyla Alara Çayı'na girdi. Bu sırada akıntıya kapılan Polat kayboldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, JAK ve İHH ekipleri, Polat'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'da serinlemek için çaya giren genç akıntıya kapıldı
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Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yaparken Alara Çayı'na giren 25 yaşındaki Ahmet Polat, akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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