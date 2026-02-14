Antalya’da sağanak yağışlar sonrası Serik ilçesinde bulunan Köprüçay ırmağının debisini yükselmesi nedeniyle Boğazkent mahallesinde bulunan özel hayvan barınağını su bastı. Barınak sorumlularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri ve hayvanseverlerin 3 saatlik çalışması sonrası barınakta mahsur kalan 27 köpek kurtarıldı.



Botlarla bakımevine ulaşan arama kurtarma ekipleri kurtardıkları köpekleri 1 kilometre mesafede bekleyen hayvanseverler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Kurtarılan köpekler Büyükşehir Belediye hayvan barınağına götürüldü.

Boğazkent mahalle muhtarı Özkan Uysal "Saat 19.30 gibi aldığımız haberde 30 a yakın köpeğin özel barınakta mahsur kaldığını duyduk. Ekipler geldi. Yaklaşık 3 saattir bununla uğraşıyorlar. 10 tanesini kurtardık. 17 tanesi içeride. Ama hiç birinde bir sıkıntı yok. Ona dua ediyoruz. Ama su baskını devam ediyor" dedi.

Hayvanseverlerden Seren Şahin ise hayvanların yaşam alanı olan alanda su baskını olduğunu haber aldıklarını belirterek " Irmak taşmış, köpekler mahsur kalmış. Bizden yardım istediler. Bende elimizden geldiğince her yere duyurdum. Ekipler Alanya’da sel olduğu için yeni geldiler. Köpeklerden ilk aşamada 10 tanesini kurtardık. 17 tanesi kurtarılmayı bekliyor. Ben öldüler diye saatlerdir ağlıyordum. Çok şükür yaşıyorlar. Öncelikle yavru köpekler geldi. Kalanlar getirilecek onları bekliyoruz."

Hayvansever Mürüvet Kuşçu, "Kurtarılmış olmaları bize yeter. Duyduğumuz andan beri bütün arkadaşlar panik içindeydik. Onların kurtulması önemliydi. Bize bu yetiyor."