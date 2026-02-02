Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentteki günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonu metreküp başına 94 mikrogram olarak orta seviyede ölçüldü.

İki farklı sebepten meydana gelen toz taşınımı nedeniyle şehir merkezi ile Konyaaltı Sahili'nde puslu hava etkisini gösterdi. Görüş mesafesinde düşüş yaşanmasını nedeniyle araçlar zorluk çekti.

Kent genelinde hava sıcaklığı 16 derece, nem oranı ise yüzde 84 olarak kaydedilirken toz bulutları gökyüzünü kapladı.

Antalya 4. Bölge Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

‘NEFESİN YERİNE KOYACAK BİR ŞEY YOK’

Öte yandan toz taşınımı insan etkisiyle de etkisini gösterebiliyor. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Doç. Dr. Güray Doğan, “Ana arterlerde devam eden kazılar zamanında kapatılmadığında araç geçişleriyle birlikte toz yoğunluğu artıyor. Bu iri tozlar genelde hayati risk yaratmaz ancak günlük yaşamı olumsuz etkiler, özellikle astım gibi solunum yolu hastalıkları olanları zorlar" diye konuştu.

Doğan, çöl tozları ve yerel yol tozunun hava kalitesini düşürdüğünü belirterek, “Suyun veya toprağın alternatifi bulunabilir ama kirlenen havanın yok. Nefesin yerine koyacak bir şey yok" dedi.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, atmosferdeki toz partiküllerinin hareket etmesi veya taşınması sürecidir. Bu partiküller genellikle rüzgar, termal hareketler, fırtınalar veya insan etkisiyle atmosferde taşınabilirler.