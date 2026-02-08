Antalya’nın turizm merkezlerinden Kemer, 2025 yılında ziyaretçi sayısıyla dikkat çekici bir rekora imza attı. Yaklaşık 50 bin nüfusa sahip ilçe, yıl boyunca konaklayan ve günübirlik gelenlerle birlikte 4,5 milyon turisti ağırladı.
Antalya’da rekor: Kemer nüfusunun 90 katı turist ağırladı
Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçenin geçen yıl yüzde 2,66’lık artışla 3 milyon 479 bin 730 yabancı turiste ev sahipliği yaptığını açıkladı. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte toplam sayının yaklaşık 4,5 milyona ulaştığı belirtildi.
Spor organizasyonları etkili oldu
Run To Sky, Sea To Sky, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Akra Granfondo ve Çıralı Nature Fest gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlar, ilçeye binlerce sporcunun ve turistin gelmesini sağladı. Yetkililer, spor turizminin Kemer’in marka değerine önemli katkı sunduğunu ifade etti.
En çok turist Rusya’dan
Verilere göre Kemer’e en fazla turist Rusya’dan geldi. Yerli turistler ikinci sırada yer alırken, Almanya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan ve İngiltere’den de yoğun ziyaret gerçekleşti.
2026 beklentisi yüksek
Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı yetkilileri, 2026 yılı rezervasyonlarının da güçlü seyrettiğini ve geçen yılın rakamlarının altına düşülmeyeceğini öngördüklerini açıkladı.
Yetkililer ayrıca ilçeye spor altyapısını güçlendirecek yeni yatırımların planlandığını duyurdu.