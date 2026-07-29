Sarıcasu Mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Antalya'da peş peşe orman yangınları: Ekipler alarma geçti - Resim : 1

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Antalya'da peş peşe orman yangınları: Ekipler alarma geçti - Resim : 3

İKİ YANGIN ÜST ÜSTE

İlçedeki ikinci yangın ise Sarıkavak Mahallesi Kartal Gölü mevkisinde çıktı. Yangına ekipler kısa sürede havadan ve karadan müdahale etti.

Antalya'da peş peşe orman yangınları: Ekipler alarma geçti - Resim : 4

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Her iki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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