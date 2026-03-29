Olay, Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı’nda park halinde bulunan otobüste meydana geldi. Motor bölümünden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı Manavgat ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.
Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde otobüsün büyük bölümü zarar görmezken, yalnızca motor kısmında sınırlı hasar oluştu. Yangının ardından soğutma çalışması yapan ekipler, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre yangının, motor bölümündeki elektrik kablolarının ark yapması sonucu çıkmış olabileceği belirtildi.