Korkunç olay Antalya Kepez'de yaşandı. Yüzleri kar maskeli 2 şüpheli, bir kişinin otomobilin takip ettikten pompalı tüfekle 2 el ateş edip kaçtı.

60 MİLYON TL İSTEDİLER

Saldırının hemen ardından otomobildeki kişiyi aradıkları ve 60 milyon TL istedikleri öne sürülen şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 şahıs ise tutuklandı.

Şüphelilerin otomobile silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.