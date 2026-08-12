Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.45 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Durali Y. idaresindeki 07 YD 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü.
OTOMOBİL KANALA SIKIŞTI
Kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına düştükten sonra yaklaşık 20 metre sürüklendi. Araç daha sonra kanala sıkışırken sürücü Durali Y. otomobilin içinde mahsur kaldı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilin içinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ağır yaralanan Durali Y., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.