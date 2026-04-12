Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan oto tamir ve yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonucunda dükkanda büyük çaplı maddi zarar meydana gelirken, içeride bulunan 4 motosiklet ve 1 otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

İş yeri sahibi Tufan Kaymaz, güvenlik sistemi üzerinden telefonuna sürekli uyarılar geldiğini, ancak ilk kontrolünde herhangi bir sorun göremediğini ifade etti. Daha sonra polis ekiplerinin de bilgilendirmesiyle dükkana geldiğini belirten Kaymaz, iş yerinin ağırlıklı olarak yedek parça malzemeleri içerdiğini ve müşterilere ait araçların da tamamen yandığını söyledi. Kaymaz, yaklaşık 20 milyon lira civarında zararının olduğunu, iş yerini ise yalnızca 15 gün önce açtığını aktardı.