Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir otel odasına operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin aramasında 1 kilo 50 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
OTEL ODASINA OPERASYON
Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde 3 şüphelinin bulunduğu otel odasını tespit etti.
Belirlenen odaya düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.