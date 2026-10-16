Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan Polonya vatandaşı 60 yaşındaki turist, tedavi altına alındığı hastanede beş gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında turistin eşi tutuklandı.
Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Pierks Tederetroehre Böhme, 54 yaşındaki eşi Barbara Böhme ile odalarına çıktıkları sırada merdivenlerden düştü.
Düşme sırasında başını duvara çarparak ağır yaralanan turist, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Beş gün boyunca tedavi gören Böhme, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, turistin eşi Barbara Böhme'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Barbara Böhme, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.