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Kaynak: DHA

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki bir otele yaklaşık 10 gün önce giriş yapan Rus uyruklu Evgenii Karmanov, otel personeli tarafından 3'üncü kat koridorunda yerde hareketsiz yatar halde bulundu. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karmanov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi vücudunda herhangi bir kesici veya ateşli silah yarasına rastlanılmayan Karmanov'un ölümünü şüpheli buldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelmenin ardından Karmanov'un cansız bedeni, ntalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Rus turistin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.