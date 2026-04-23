Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, saat 12.30 sıralarında Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi üzerindeki halk plajının karşısında bulunan ormanda meydana geldi.

Arkadaş grubuyla bölgede gezen gençler, yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark etti. İlk etapta uyuduğunu düşündükleri şahıs tepki vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden Oğuz Kartal adına kimlik çıkan 41 yaşındaki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede Kartal’ın yanında boş ilaç kutuları bulundu.

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, bazı aile fertleri sinir krizi geçirdi.

Cesedi bulan gençlerden Celal Biçer, arkadaşlarıyla gezmek için ormana geldiklerini belirterek, yerde yatan kişiyi önce uyuyor sandıklarını, seslenmelerine rağmen cevap alamayınca durumu ekiplere bildirdiklerini söyledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile savcılığın çalışmasının ardından Oğuz Kartal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.