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Kaynak: AA

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilkaraman Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan biri kedi, 9'u köpek olmak üzere 10 hayvan yeni yuvalarına kavuştu.

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ünsal ve Veteriner İşleri Müdürü Betül Hallaç'ın katıldığı sahiplendirme etkinliğinde, yangın sırasında söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla katılan ve hayvanlarla ilgilenen 3 kişi, kurtarılan hayvanları sahiplendi.

Ünsal, yangının ardından bölgeden çok sayıda hayvanın bakımevine getirildiğini belirtti.

Hayvanların güvenli ve sevgi dolu yuvalara kavuşmasını istediklerini ifade eden Ünsal, "Yangından etkilenen 10 can dostumuzu daha güvenli bir ortama ve yeni yuvalarına uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda kedi ve köpek sahiplenen Batuhan Karataş, dişi köpeğe "Çilek", dişi kediye ise "Duman" adını verdi.

Karataş, hayvanların tedavisini gerçekleştiren veteriner hekimlere ve Aksu Belediyesine teşekkür ederek herkesi hayvan sahiplenmeye davet etti.