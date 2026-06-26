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Kaynak: İHA

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi konumundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için zaman kaybetmeden başlatılan söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan yoğun destek veriliyor. Yangına müdahale eden zorlu mücadelede 2 uçak ve 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yer alıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.