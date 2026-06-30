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Kaynak: İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Aşağıkaraman Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kapuz Kanyonu yakınlarındaki ağaçlık alanda başlayan alevler, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla kısa süre içerisinde geniş bir alana yayıldı.

Ormandan yükselen yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine hızlıca ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yer ekipleri karadan müdahale başlattı.

Alevlerin önünü kesmek için zamanla yarışan ekiplere, havadan da 1 yangın söndürme helikopteri destek verdi. Yangının yerleşim yerlerine ya da kanyonun iç kısımlarına sıçramaması için yürütülen koordineli operasyon sonuç verdi.

Ekiplerin yoğun ve profesyonel çalışmaları neticesinde orman yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede alevlerin tamamen söndürülmesi ve yeşil alanın korunması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.