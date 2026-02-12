Tarihi eser kaçakçılığına büyük darbe... Antalya'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde ikamet eden A.İ.'nin elinde tarihi eser bulunduğihbarı üzerine harekete geçti.

281 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda şüphelinin üzerinde yapılan aramada 207 sikke, 7 gök taşı, 5 kolye ucu, 3 yüzük, 9 küpe, 1 gözyaşı şişesi ve 49 muhtelif olmak üzere toplam 281 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.