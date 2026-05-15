Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Antalya Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, akılalmaz olay M.A. ve eşi F.A.'nın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurmasıyla ortaya çıktı. Mağdur çift, emniyete verdikleri ifadede uğradıkları baskıyı şu sözlerle gözler önüne serdi:

"Kendilerini telefonda emniyet müdürü olarak tanıtan şahıslar, üzerimizde büyük bir korku ve panik yarattı. Onların yönlendirmesi ve baskısı sonucu banka hesaplarımızdaki tüm paraları çektik. Evde bulunan ziynet eşyalarını ve üzerimize kayıtlı olan 6 adet daireyi alelacele satarak nakde çevirdik. Yaklaşık 50 milyon lira tutan bu servetin bir kısmını şüphelilere sokakta elden teslim ettik, kalan kısmını ise belirttikleri banka hesaplarına havale ettik."

8 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Mağdur çiftin şikayeti üzerine derhal harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Olayla bağlantısı olduğu kesinleşen 15 şüphelinin yakalanması için Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Karaman, Nevşehir, Balıkesir ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet şarjör ve 74 adet fişek, dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

VURGUN PARASIYLA ALINAN MÜLKLERE EL KONULDU

Emniyet güçleri, çetenin suçtan elde ettiği paralarla lüks bir yaşam sürdüğünü ve mülk edindiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda suç geliriyle satın alındığı değerlendirilen 1 daire, 3 araç ve 1 milyon lira nakit paraya mahkeme kararıyla el konuldu.

14 ÇETE ÜYESİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARKASINDA

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.