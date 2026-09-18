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Kaynak: Haber Merkezi



Antalya / Sami Gün / Yeniçağ



Hastaneden taburcu oldu, dönüş yolunda trafik kazasında hayatını kaybetti.

Antalya’nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin rahatsızlığı nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü taburcu edildikten sonra evine dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Antalya - Konya karayolunda Antalya’nın Akseki ilçesi Murtiçi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönünden Akseki istikametine seyir halinde bulunan Yılmaz D. (79) idaresindeki 07 B **** plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kamyonet, yolun altında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNCE ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kaza yerine ambulansların yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri, Akseki Bölge Trafik ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette bulunan Ercan Demir’in (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü Yılmaz D. ile Hediye D. (70) ve Hüseyin Ö. (64), itfaiye ekiplerinin aracın kapı ve koltuğu çıkartmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yılmaz D. ambulansla Akseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralılar Hediye D. ve Hüseyin D. ise Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TABURCU OLDUKTAN SONRA KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Akseki Salihler de ikamet eden Ercan Demir’in, rahatsızlığı nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü, bugün taburcu edilmesinin ardından eşi ile akrabaları tarafından hastaneden alınarak Akseki’nin Salihler Mahallesi’ne götürülmek üzere yola çıktıkları sırada talihsiz kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazanın ardından Akseki Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Savcının kaza yerindeki ilk incelemesinin ardından hayatını kaybeden Ercan Demir’in cenazesi, Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı oradanda Adli Tıpa götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.