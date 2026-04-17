Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası okullara yönelik tehditler sürüyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulu sosyal medyadan tehdit ettiği tespit edilen 19 yaşındaki Z.B.A. hakkında İl Jandarma Komutanlığı ile Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Z.B.A.'nın sosyal medya hesabından okulu hedef alan paylaşım yaptığı tespit edildi. Ortak çalışma sonucu gözaltına alınan Z.B.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Z.B.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Z.B.A.'nın paylaşımında, "Tutuklanmam çıkmadan önce ******* lisesini basacağım" dediği görüldü. Söz konusu paylaşım şöyle: