Hürriyet Mahallesi'ndeki meyve-sebze paketleme tesisinde saat 03.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisin tamamına yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya’da narenciye tesisinde yangın: 1 ölü - Resim : 1

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, fabrikadaki konteynerlerde konaklayan 60 işçiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen işçi Salih Yasugey, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da narenciye tesisinde yangın: 1 ölü - Resim : 2

Tedaviye alınan Yasugey, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yasugey'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Tahliye edilen işçilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Antalya’da narenciye tesisinde yangın: 1 ölü - Resim : 3

Öte yandan yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’da narenciye tesisinde yangın: 1 ölü - Resim : 4