Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadri B. yönetimindeki otomobil ile Abdülmenaf T.’nin kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi. Yaralı sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.