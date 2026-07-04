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Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde, denizde hareket edemediği için mahsur kalan bir martı, bölgede avlanan amatör balıkçıların zamanında müdahalesiyle kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Alanya Kalesi açıklarında yaşandı. Tekneleriyle balık avlamak üzere denize açılan iki amatör balıkçı, su yüzeyinde çırpınan bir martı olduğunu fark etti. Kuşun zor durumda olduğunu anlayan balıkçılar, teknelerini martının bulunduğu bölgeye doğru yönlendirdi.

Yaptıkları incelemede martının ayaklarına misina dolandığını ve bu sebeple hareket edemeyerek su üstünde mahsur kaldığını gören balıkçılar hemen harekete geçti. Bitkin haldeki kuşu dikkatli bir şekilde tekneye alan amatör balıkçılar, hayvanın ayaklarına dolanan misinaları özenle keserek temizledi.

Yaptıkları kontrolde martının herhangi bir yarasının olmadığını belirleyen balıkçılar, sağlık durumu iyi olan kuşu vakit kaybetmeden yeniden doğaya saldı.