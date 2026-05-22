Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'ndeki bir deri mağazasında yaşanan büyük soygunun ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı. 15 Mayıs'ta meydana gelen olayda, içerisindeki nakit paralarla birlikte çalınan çelik kasanın ve değerli eşyaların izini süren polis, adeta iğneyle kuyu kazdı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını ablukaya alan ekipler, tam bin 400 saatlik kamera kaydını titizlikle inceledi. Yapılan geçmişe dönük incelemelerde, yabancı uyruklu 4 şüphelinin soygun öncesinde mağazaya müşteri gibi gelerek içeride keşif yaptıkları, ayrıca dron kullanarak iş yeri çevresinde planlama faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Şüphelilerin, soygunun ardından dikkat çekmemek ve yakalanmamak için dağlık ve ormanlık alanlardaki stabilize yolları tercih ettiği belirlendi. 13 kilometre boyunca yaya olarak ve bisikletle ilerleyen şahıslar, izlerini kaybettirmek amacıyla suç mahallinden kilometrelerce uzağa park ettikleri yabancı plakalı araca ulaştı.

Şüphelilerin yabancı plakalı araçla İstanbul’a kaçtığının tespit edilmesi üzerine, Antalya ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli bir operasyon başlattı. Kurulan özel ekibin takibi sonucu araç, İstanbul'un Fatih ilçesinde durdurularak içerisindeki İ.Z., F.T., F.C. ve I.H. isimli 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler:

Araçta yapılan aramada: Mağazadan çalınan kürk ve deri çantaların bir kısmı.

Şile'deki saklanma adresinde: Hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 3 adet bisiklet, 1 adet dron, 2 adet telsiz, 1 adet şarjlı matkap ve deforme olmuş 3 matkap ucu.

Ayrıca: Çelik kasadan çalınan paraların bir kısmı ile iş yerine ait 2 adet deri çanta ve 2 adet deri cüzdan.

Antalya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 yabancı uyruklu şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.