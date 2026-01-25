Açılış günü boyunca AVM içindeki katlarda ve dış alanda oluşan uzun kuyruklar dikkat çekerken, kuyrukların zaman zaman bir kilometreyi aştığı görüldü.



PlayStation 5'te uygulanan yarı yarıya indirim ile cep telefonları başta olmak üzere birçok teknoloji ürününde yapılan kampanyalar, karne hediyesi, ara tatil sürprizi ve doğum günü hediyesi almak isteyenleri sabahın erken saatlerinden itibaren AVM önüne çekti. Geceyi araçlarında geçirenler, kamp sandalyesiyle bekleyenler ve yağmura hazırlıklı gelen vatandaşlar, saatler süren bekleyişe rağmen kuyruktan ayrılmadı.

AVM içerisindeki katlarda oluşan yoğunluk dışarıya taşarken, mağaza yetkilileri yağmurluk ve şemsiye desteği sağladı. Kuyrukta bekleyenlere sıcak çorba ikram edilirken, açılış programının herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı bildirildi.

2 BİN KİŞİYE BİN TL HEDİYE ÇEKİ

Teknoloji ürünlerindeki indirimlerin yanı sıra açılışa özel olarak 2 bin kişiye 1000 TL'lik hediye çeki verileceğinin duyurulması yoğunluğu daha da artırdı. Gece yarısından itibaren market önünde oluşan ve kilometreyi aşan kuyruklar kameralara yansıdı. Vatandaşlar, uzun bekleyişin ardından hediye çeklerini aldıktan sonra markete akın etti. Kurdele kesiminin ardından açılan mağazada oluşan kalabalık, zaman zaman izdihama neden oldu.

Açılışa özel kampanyaların teknoloji ürünleriyle sınırlı kalmadığı; et, kuru gıda, mobilya, tekstil, mutfak, şarküteri, ev, dekorasyon ve yapı malzemeleri reyonlarında da yoğunluk yaşandığı görüldü. Vatandaşlar, kalabalık nedeniyle alışveriş yapmakta zaman zaman güçlük çekti.

Mehteran takımı, palyaço ve maskot karakterlerin yer aldığı açılış törenine şirketin yönetim kurulu başkanı Yavuz Yeğen, yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yeğen, şirket yöneticileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ ANTALYA'DA AÇILDI

Yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda kurulan, 50 bin ürün çeşidi ve 5 bin araçlık otopark kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük perakende mağazası olma özelliğini taşıyan market, ulaşım ve park kolaylığıyla da dikkat çekti. Açılış günü yaşanan yoğunlukta bu avantaj ön plana çıkarken, mağazanın yalnızca açılışa özel değil, "365 gün hesaplı fiyat" politikasıyla hizmet vereceği belirtildi.

Şirket yöneticisi Uğur Ekiz, Türkiye'nin en büyük mağazasını Antalya'da açtıklarını belirterek, "Türkiye'nin en büyük mağazasını Antalya'da açmış bulunmaktayız. 25 bin metrekarelik kapalı alanımız, 5 bin araçlık otoparkımız ve 50 bin ürün çeşidimizle Antalya halkıyla buluştuk. Yoğun yağışa rağmen halkımızın çok büyük bir teveccühü var. Teknolojiden gıdaya tüm ürün gruplarında açılışa özel kampanyalarımız bulunuyor. 365 gün hesaplı fiyat anlayışımızı Antalya'ya taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Açılışlarımıza müşterimizden aldığımız güçle devam edeceğiz" dedi.

Akşam saatlerinde Fethiye'den gelerek açılış saatine kadar AVM çevresinde bekleyen ve ilk sırada hediye çekini alan Nasuh Orhan ise, "Fethiye'den geldik. Akşam 23.00 civarında buradaydık. PlayStation, Dyson süpürge ve elektronik ürünler için bekledik. İndirimler çok güzel. Açılışı sosyal medyadan gördük" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Emre Kalağan da sosyal medyadaki reklamlar üzerine geldiklerini belirterek, "Sabah 8 gibi geldik. Hava çok kötü ama öğrenci olduğumuz için uygun fiyat önemli. Diğer marketlere göre ciddi bir indirim var. Bin TL hediye çeki için de geldik" ifadelerini kullandı.



Oğluna doğum günü hediyesi almak için sıraya giren Mehmet Başıkara, "Fiyatlar çok iyi. Sabah 8'den beri buradayız, uzun sürdü ama değdi" derken, yarı fiyatına PlayStation aldığını söyleyen Mehmet Ali Bayrak ise, "Çok iyi bir kampanya. Herkesin böyle fırsatlar sunması lazım. Sabah 9'da geldik, yarı fiyatına aldık" dedi.

Alışveriş sepetini dolduran Emre Karaca da, "Fiyatları biliyorum, piyasaya göre yaklaşık yüzde 40 daha uygun. Ramazan yaklaşıyor, gıda ve temizlik alışverişi yaptık" şeklinde konuştu.