Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya'da gerçekleşen kabulde bölgesel güvenlik, Suriye’nin yeniden yapılanma süreci ve terörle mücadele gibi kritik başlıklar masaya yatırıldı.

Görüşmenin, iki ülke arasındaki diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından stratejik bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor.

Görüşme, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleşti. Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Şara’nın, bölgedeki kalıcı barışın tesisi noktasında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından, iki ismin bir araya geldiği anlara dair fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı.

BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

Bakan Fidan’ın, Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği bu görüşme, Türkiye’nin komşu coğrafyalarda yürüttüğü "aktif diplomasi" hamlesinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Görüşmenin ardından somut iş birliği adımlarına dair her iki ülkenin dışişleri bakanlıklarından kapsamlı bir ortak açıklama henüz yapılmadı.