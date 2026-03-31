Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Balık tutmak için 29 Mart'ta evinden ayrılan 56 yaşındaki Mesut Çetin'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yeşilköy Mahallesi Çığlımuğar mevkisinde Çetin'e ait araç ve balık tutma malzemelerine ulaştı.

Sahil güvenlik ekipleri helikopter ve botlarla, jandarma ise karadan köpeklerle arama çalışmasına devam ediyor.

Arama çalışmalarına AKUT ekipleri de destek veriyor.