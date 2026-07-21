Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsünün devrilerek sürüklenen aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Hoca Ahmet Yesevi Parkı yönüne ilerleyen M.A. idaresindeki motosiklet, 1092 Sokak kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Devrildikten sonra sürüklenmeye devam eden motosiklet, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İ.B. ile A.B.'ye çarptı. Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ile yayalar İ.B. ve A.B. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.