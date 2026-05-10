Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 31. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu Darya Öztürk (43), öğle saatlerinde eşi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı yönlendirildi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Öztürk’ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Darya Öztürk’ün evli olduğu ve 7 yaşında bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.