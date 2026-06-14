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Kaynak: DHA

Antalya’nın Serik ilçesi Kürüş Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Şerife Sude Y., dün saat 04.00 sıralarında ailesinin haberi olmadan evden çıktı.

Sabah saatlerinde kızlarını evde bulamayan aile fertleri çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı.

POLİS EKİPLERİ ARAMA BAŞLATTI

Ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Komşularla görüşen ekipler, genç kızın bulunması için geniş çaplı çalışma yürüttü.

AKRABALARI TARAFINDAN BULUNDU

Şerife Sude Y., aynı gün saat 18.30 sıralarında Orta Mahalle’de yürürken dayısı Ahmet Y. ve akrabası Mustafa Bodur tarafından bulundu.

AİLE SEVİNÇ YAŞADI

Genç kızın bulunması, ailesi ve yakınlarını sevince boğarken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.