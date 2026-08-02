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Kaynak: İHA

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Savaş Caddesi üzerindeki kavşakta hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.D. kontrolündeki otomobil ile M.F.B. yönetimindeki araç kavşak noktasında kontrolden çıkarak şiddetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri savrularak devrildi ve ters döndü. Kazada, takla atan aracın sürücüsü A.D. ile yanında bulunan yolcu E.İ. hafif şekilde yaralandı. Diğer aracın sürücüsü M.F.B. ve aracındaki 2 yolcu ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerinin ardından, kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla caddedeki trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.