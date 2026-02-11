Antalya / Sami Gün / Yeniçağ



Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki–Seydişehir kara yolunda kar yağışının, Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden sonra sabah saat 07.00 sıralarında başladığı ve yaklaşık 20 kilometrelik kesimde etkili olduğu bildirildi.

Kar yağışıyla birlikte bölgede hazır bekleyen Karayolları ekiplerinin, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladığı belirtildi.

TRAFİK EKİPLERİNDEN SÜRÜCÜLERE ZİNCİR UYARISI



Yetkililer, yolun şu an için trafiğe açık olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade ederken, Karayolları ve Bölge Trafik ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.