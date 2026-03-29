Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kırkpınar, Taşkesiği ve Kızılcadağ mahalleleri beyaza büründü, bazı yolların ulaşıma kapandığı bilgisi edinildi.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan kara yollarını yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığını belirterek, "Tüm köylerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz sahada." ifadelerini kullandı.