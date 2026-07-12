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Kaynak: DHA

Antalya’da, Santral Mahallesi 3282 Sokak’ta bulunan 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana gelen korkunç olayda, 18 yaşındaki Muhammed D., ‘İçine şeytan girdi’ diyerek ablası Kübra D.'ye saldırdı. Kübra D., kardeşinin elinden kurtulup ablası Meryem D.'ye mesaj attı ve yardım istedi. Saldırgan, yakaladığı ablası Kübra D.’yi boğazını sıkarak öldürmeye çalıştı.

2 ABLASINI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI!

Bu sırada eve giren Meryem D., kardeşini hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Saldırgan, Meryem D.’ye de saldırarak boğmaya çalıştı. Daha sonra evin balkonuna çıkan Muhammed D., bağırmaya başladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan ablasına yeniden saldıran şahıs, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ ENTÜBE EDİLDİ!

Kübra D. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu bildirilen Kübra D.’nin entübe edildiği öğrenildi.

VERDİĞİ İFADE KAN DONDURDU!

Saldırganın emniyette verdiği ifade kan dondurdu. Muhammed D., ifadesinde “Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım” ifadelerini kullandı. Saldırgan, ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarını öldüreceğini söyledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.