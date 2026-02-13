Antalya Havalimanı’nda kalkış hazırlığı yapan yolcu uçağında meydana gelen teknik arıza kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, saat 15.30 sıralarında taksi alanında yaşandı.

SunExpress’in Antalya–Gaziantep seferini gerçekleştirmeye hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı uçağında, taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik arıza meydana geldi. Sol kanattaki tekerin yerinden çıkması sonucu kanatta hasar oluştu.

YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Arızanın ardından uçaktaki yolcular hızlı ve kontrollü şekilde tahliye edildi. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri olay yerine sevk edilerek güvenlik önlemi aldı.

Hasar gören uçağın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

SUNEXPRESS’TEN AÇIKLAMA

SunExpress tarafından yapılan açıklamada, taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza oluştuğu belirtilerek, yolcuların emniyetli şekilde uçaktan indirildiği ve uçağın teknik incelemeye alındığı bildirildi. Antalya–Gaziantep seferinin farklı bir uçakla gerçekleştirileceği kaydedildi.