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Kaynak: İHA

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana gelen olayda, inşaatta işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Cihan Pınar, çalıştığı esnada dış cephedeki beton parçasının başına isabet etmesiyle yere yığıldı.

Durumu fark eden mesai arkadaşları, durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Pınar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından önce hastane morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.