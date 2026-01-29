Antalya’nın Aksu ilçesinde etkili olan hortumun yol açtığı hasar havadan görüntülendi.
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler
Antalya’da dün etkili olan hortum ormanlık alanı ve sahili vurdu. Fıstık çamları devrildi, dallar kırıldı; karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları sürüyor, dron görüntüleri yıkımı gözler önüne serdi.
Dün ilçeyi vuran hortumun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekipleri sahil bandında temizlik çalışmalarını sürdürdü.
Hortumdan etkilenen ormanlık alanda dron ile çekilen görüntüler büyük yıkımı ortaya koydu.
Görüntülerde fıstık çamlarının bir kısmının kökünden devrildiği, bir kısmının da dallarının kırıldığı net şekilde görülüyor.
Kumköy Mahallesi’nde dün meydana gelen hortumda bakım amacıyla karaya çekilen çok sayıda tur ve balıkçı teknesi zarar gördü, ayrıca pek çok ağaç devrildi.
İşte korkunç manzaraya ilişkin görüntüler…
Kaynak: AA