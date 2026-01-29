Yeniçağ Gazetesi
29 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler

Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler

Antalya’da dün etkili olan hortum ormanlık alanı ve sahili vurdu. Fıstık çamları devrildi, dallar kırıldı; karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları sürüyor, dron görüntüleri yıkımı gözler önüne serdi.

Haberi Paylaş
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 1

Antalya’nın Aksu ilçesinde etkili olan hortumun yol açtığı hasar havadan görüntülendi.

1 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 2

Dün ilçeyi vuran hortumun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

2 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 3

Belediye ekipleri sahil bandında temizlik çalışmalarını sürdürdü.

3 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 4

Hortumdan etkilenen ormanlık alanda dron ile çekilen görüntüler büyük yıkımı ortaya koydu.

4 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 5

Görüntülerde fıstık çamlarının bir kısmının kökünden devrildiği, bir kısmının da dallarının kırıldığı net şekilde görülüyor.

5 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 6

Kumköy Mahallesi’nde dün meydana gelen hortumda bakım amacıyla karaya çekilen çok sayıda tur ve balıkçı teknesi zarar gördü, ayrıca pek çok ağaç devrildi.

6 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 7

İşte korkunç manzaraya ilişkin görüntüler…

7 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 8
8 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 9
9 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 10
10 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 11
11 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 12
12 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 13
13 14
Antalya’da hortum felaketi: Ağaçlar, tekneler, her şey hasarlı… Havadan korkunç görüntüler - Resim: 14
14 14
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro