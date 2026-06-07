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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karabul Yaylası’nda yolları açarak güvenli ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki Karabul-Susambeli yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında 60 kilometrelik bölüm ulaşıma açıldı. Kapalı olan 10 kilometrelik kısmın ise bir hafta içinde açılması planlanıyor.

Karabul Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Öztürk, yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 metreye ulaştığını ifade eden Öztürk, açılan yolların yaylacılık, arıcılık ve hayvancılık faaliyetleri için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Öztürk, Antalya sahillerinde hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkmasına rağmen yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarının sürmesinin dikkat çekici olduğunu dile getirdi.